CIF vistoria comércio do Parque Dez e Educandos para conferir cumprimento de medidas de prevenção da Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Os agentes da Central Integrada de Fiscalização (CIF) voltaram às ruas, nesta segunda-feira (22/03), para vistoriar o cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19 no comércio de Manaus. Vinte e quatro lojas dos bairros Educandos, na zona sul, e do Parque Dez, na zona centro-sul, receberam a visita dos técnicos.

Continua depois da Publicidade

Denominada CIF Comercial, a ação é focada na vistoria das lojas do comércio em geral e ocorre durante a semana. É um trabalho complementar à fiscalização em bares, casas noturnas e eventos clandestinos, que acontece às noites e madrugadas. Na manhã de hoje, as equipes percorreram estabelecimentos na Avenida Leopoldo Peres, no Educandos, e à tarde, na Rua do Comércio, no Parque Dez.

De acordo com a fiscal do Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor (Procon-AM), Lidiane Alves, o intuito do trabalho é observar se comerciantes e clientes estão seguindo as recomendações previstas no decreto estadual; e se vêm adotando medidas para prevenir o contágio pela doença, como o uso de máscara, por exemplo.

“Essa área (Rua do Comércio) em que estamos realizando a fiscalização foi para orientar a população. Hoje não constatamos nenhuma aglomeração nos locais. No entanto, estamos alertando todos os comerciantes sobre o cuidado que deve ter no seu estabelecimento. É indispensável o uso da máscara e álcool em gel”, enfatizou a fiscal.

Continua depois da Publicidade

Após ter sua loja vistoriada pelas equipes, no Parque Dez, a empresária Michelle Vasque defendeu o trabalho dos agentes. “É de extrema importância esse acompanhamento dos agentes aqui nessa área. Eles nos passam mais confiança e isso faz com que os comerciantes sempre fiquem dentro das regras, para que possamos orientar da melhor forma o nosso cliente”, disse.

A CIF comercial ocorre em dias da semana, de manhã e à tarde. Os locais de vistoria são definidos a partir de denúncias da população ao 190 e, também, a partir de levantamentos dos órgãos integrantes.

Continua depois da Publicidade

A CIF é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). Participaram da CIF comercial desta segunda-feira, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Procon-AM, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) e a Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus).

*Com informação da Assessoria de Imprensa