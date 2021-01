Cilindros de oxigênio doados pelo cantor Gustavo Lima chegam a Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Chegaram em Manaus no início da tarde deste sábado (16) os 150 cilindros de 50 L de oxigênio enviados pelo cantor Gustavo Lima que fretou um Boeing enviar os insumos para a capital que sofre com à falta da substância básica nos hospitais do Amazonas.

Toda a carga será armazenada em um depósito e posteriormente repassada às unidades de saúde que têm mais necessidade no momento.

“Um Boeing lotado de oxigênio com destino a Manaus”, escreveu o cantor nas redes sociais ao publicar as fotos do envio da carga.