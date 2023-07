Cinco atrações locais são confirmadas no Passo a Paço 2023 em Manaus

Os primeiros cinco nomes que irão compor o line-up das atrações locais para o “#SouManaus Passo a Paço 2023”, são anunciados. O evento acontece entre 5 e 7 de setembro, no centro histórico de Manaus.

Rebecca Grana, Johnny Jack Mesclado, James Rios, Célio Costa e Jô Souza são os nomes confirmados, que estão entre os mais de 600 artistas locais do maior Festival de Artes Integradas do Norte e o segundo maior festival do Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Osvaldo Cardoso, falou sobre dar oportunidades aos artistas locais, valorizando os talentos da terra.

“Nosso objetivo é incentivar e valorizar cada vez os artistas daqui, colocando em um grande evento como o #SouManaus, que é o segundo maior festival do Brasil e o maior do Norte, é garantir visibilidade e até destaque nacional aos nossos artistas da terra, ou seja, estamos dando oportunidade para que possam se destacar e quem sabe, alavancar suas carreiras a nível nacional”, pontuou.

Nas redes sociais, a cantora Rebecca Grana afirmou que cantar no #SouManaus 2023 é a realização de um sonho e aproveitou para agradecer o público.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Cara! Vocês pediram o meu show no #SouManaus 2023. Sabe eu não tenho palavras para agradecer. Eu prometo entregar o meu melhor, como sempre procuro fazer. Prometo entregar minha alma e levar muita alegria a todos vocês, muito obrigada por tudo, vocês me levam a lugares que nunca imaginei”, disse Grana.

No instagram, a banda Johnny Jack Mesclado ao anunciar a seleção, também agradeceu ao público pelos pedidos nas redes sociais. “É com enorme satisfação que anunciamos que fomos selecionados para participar do #SouManaus, o maior Festival de Artes Integradas do Norte. Obrigado a todos que marcaram e citaram a Johnny, valeu”, comentou o perfil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já na linha religiosa, o primeiro confirmado é o cantor, compositor e radialista Célio Costa, que faz parte da comunidade católica. Ele aproveitou o anúncio do diretor-presidente, Osvaldo Cardoso, nas redes sociais, para agradecer a participação no festival.

“Agora é oficial! Estaremos no #SouManaus 2023, Célio Costa e Banda. Estamos muito felizes de levar a palavra de Deus por meio da música e representarmos a comunidade católica do Amazonas. Gratidão a Deus em primeiro lugar, a Prefeitura de Manaus, por intermédio da Manauscult, e a todos os nossos amigos e irmãos que sugeriram a Célio Costa como atração deste ano”, reafirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até agosto, todos os artistas selecionados serão anunciados, por meio das redes sociais oficiais da Prefeitura de Manaus e Manauscult. Vale ressaltar que a curadoria da Manauscult vai priorizar aqueles artistas que ainda não tiveram oportunidade de participar de nenhuma edição do #SouManaus.

Redação AM POST