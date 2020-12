Cinco estabelecimentos são autuados por irregularidades no funcionamento em Manaus

Redação AM POST

Na noite desta sexta-feira (04/12) e madrugada deste sábado (05/12), a Central Integrada de Fiscalização (CIF) autuou cinco estabelecimentos por descumprimento de decreto governamental de prevenção à Covid-19 e ausência de documentação obrigatória para funcionamento. As autuações ocorreram na zona centro-sul de Manaus.

Ao todo, 20 locais receberam os agentes fiscalizadores da CIF. Todos eles receberam orientações, principalmente sobre o novo decreto governamental, que passou a valer desde o dia 1º de dezembro, e que autoriza o funcionamento de bares e casas de shows, desde que estes sigam as recomendações de distanciamento e a ocupação da metade da capacidade máxima do local.

Continua depois da Publicidade

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a CIF acontece todos os finais de semana e conta com um efetivo das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu), Casa Militar, Marinha, entre outros.

Para denunciar e colaborar com as fiscalizações, a população pode ligar para o 190 ou para o 181, o disque-denúncia da SSP-AM.