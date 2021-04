Cinco motoristas são flagrados dirigindo embriagados em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Núcleo Especializado de Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), flagrou cinco motoristas dirigindo alcoolizados na noite desta quinta-feira (22/04), em Manaus. A ação ocorreu durante a operação “Pela Vida”, desenvolvida Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, na zona oeste da capital.

A operação “Pela Vida” é realizada pela Secretaria de Segurança em conjunto com a Polícia Militar e o Detran-AM, com a coordenação do Secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates.

No local, cinco motoristas foram pegos no teste do bafômetro, por estarem dirigindo sob o efeito de bebidas alcoólicas. Para quem comete essa infração, sete pontos são aplicados à Carteira Nacional de Habilitação, além de uma multa em R$ 2.934,70 e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. As mesmas medidas são adotadas para quem se recusa a fazer o teste.

Além da alcoolemia, outras irregularidades foram encontradas durante a fiscalização, entre elas a ausência de documentos e a falta de equipamentos obrigatórios para condutores de motocicletas, como capacete. Durante a operação, dois veículos foram removidos pelas equipes.