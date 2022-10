Classe artística local ganha destaque nos eventos da Prefeitura de Manaus

Redação AM POST

Após dois anos da pandemia da Covid-19, a classe artística local voltou aos palcos com força total. E em grande parte apoiada pela Prefeitura de Manaus, que tem investido para fomentar o segmento, que proporciona lazer, emprego e renda e valorização da cidade, também como destino turístico.

Continua depois da Publicidade

Somente com o #SouManaus Passo a Paço 2022, realizado na Semana da Pátria, no mês passado, a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) contemplou mais de 600 artistas locais. Todo esse contingente esteve envolvido nas 300 atrações do evento.

E para a comemoração do aniversário de Manaus, o prefeito David Almeida (Avante) prepara uma festa ainda maior, e mais uma vez valorizando os artistas locais. O Boi Manaus deste ano começa com uma espécie de esquenta, a Feirinha do Tururi, que começa neste feriado de 12 de outubro e vai até o dia 20, com 46 atrações na programação.