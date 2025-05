Cliente agride funcionária de loja de conveniência e se dá mal em Manaus; veja o que aconteceu

A reação veio quase de imediato. Um cliente que presenciava a cena parte para cima do agressor, desferindo socos e tentando conter o ataque. Outros frequentadores da loja também demonstram indignação com o ato covarde. A gravação termina no momento da intervenção, e ainda não se sabe o desfecho da confusão.

