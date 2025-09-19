Cliente arremessa coco em atendente de banquinha de churrasco em Manaus; Veja

Notícias de Manaus – Na noite de quinta-feira, 18 de setembro, um incidente alarmante ocorreu em uma banquinha de churrasco na Alvorada 1, próximo ao Prosamim, em Manaus.

PUBLICIDADE

Um cliente, aparentemente alterado, arremessou um coco verde em direção à atendente do local durante uma discussão que ainda não teve suas causas esclarecidas.

Testemunhas relataram que a atendente, em um ato de defesa, utilizou uma cadeira para se proteger do impacto do fruto.

PUBLICIDADE

Se não fosse a rápida reação, o coco poderia ter atingido sua cabeça, causando ferimentos graves. O cliente, que ainda não foi identificado, proferiu xingamentos, chamando a atendente de “filha da puta” e “vagabunda”, demonstrando um comportamento agressivo e descontrolado.

LEIA MAIS: Motociclista se prende em fiação derrubada por caminhão e é socorrido em Manaus

Comentários em redes sociais sugerem que o agressor poderia ser um ex-namorado da atendente, mas essa informação ainda não foi confirmada. Não há relatos sobre a motivação da discussão ou se houve intervenção policial após o ocorrido.