Manaus

Cliente arremessa coco em atendente de banquinha de churrasco em Manaus; Veja

Discussão acalorada termina em agressão na Alvorada 1.

Por Marcia Jornalist

19/09/2025 às 08:36 - Atualizado em 19/09/2025 às 09:06

Notícias de Manaus – Na noite de quinta-feira, 18 de setembro, um incidente alarmante ocorreu em uma banquinha de churrasco na Alvorada 1, próximo ao Prosamim, em Manaus.

Um cliente, aparentemente alterado, arremessou um coco verde em direção à atendente do local durante uma discussão que ainda não teve suas causas esclarecidas.

Testemunhas relataram que a atendente, em um ato de defesa, utilizou uma cadeira para se proteger do impacto do fruto.

Se não fosse a rápida reação, o coco poderia ter atingido sua cabeça, causando ferimentos graves. O cliente, que ainda não foi identificado, proferiu xingamentos, chamando a atendente de “filha da puta” e “vagabunda”, demonstrando um comportamento agressivo e descontrolado.

Comentários em redes sociais sugerem que o agressor poderia ser um ex-namorado da atendente, mas essa informação ainda não foi confirmada. Não há relatos sobre a motivação da discussão ou se houve intervenção policial após o ocorrido.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura.

