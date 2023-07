Clínica de terapia ocupacional é denunciada em Manaus acusada de maus tratos a criança autista

A Clínica Egues Terapia Ocupacional, localizada no bairro Parque 10, zona Centro-Sul de Manaus, foi dencunciada após, os pais de um criança acusarem uma fonoaudióloga do local ter maltratado seu filho autista, de 3 anos, durante atendimento no estabelecimento na última terça-feira (25/07).

De acordo com o pai da vítima, que não quis se identificar, a clínica disponibiliza uma assistente terapêutica e supervisora para atender a criança em casa mas as demais terapias eram realizadas no estabelecimento e na última terça-feira (25/07) aconteceu o episódio de maus tratos no final do atendimento que foi presenciado pela babá do menino.

“Na terça-feira aconteceu um episódio com a fonoaudióloga da clínica, que faz terapia com ele, no final da sessão ele estava com um brinquedo na mão e não quis devolver e ela completamente despreparada para lidar com a situação começou a gritar com ele, tomou o brinquedo de sua mão, constrangeu a criança na sala na frente dos outros pais e crianças“, disse o homem que também reclama do fato da clínica não ter câmeras de monitoramento nas sessões.

O artigo 232 da Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê crime relacionado aos maus tratos, e diz que “submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento” é crime.

O denunciante afirma que levou o caso até a dona da clínica identificada como Jessianny Egues e pediu para que seu filho não fosse mais atendido pela fonoaudióloga, no entanto, a mulher disse que tentaria encaixar outra profissional mas teria, no decorrer da conversa, tentado normalizar a situação e convencê-lo alegando que não tinha nada de errado com a atitude de sua funcionária.

Um Boletim de Ocorrência (B.O), que a reportagem do AM POST teve acesso, foi registrado na Delegacias Especializadas de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) e a primeira oitiva para apurar o caso foi marcada para o dia 07 de agosto deste ano.

Resposta

A reportagem do AM POST procurou a responsável pela clínica, Jessianny Egues, que afirmou que ainda não foi notificada judicialmente sobre o caso e que vai “apurar o ocorrido e apresentar sua resposta nos procedimentos eventualmente instaurados”.

“A empresa, até o momento, não recebeu qualquer notificação dos órgãos públicos acerca de eventual denúncia e que, tão logo seja notificada, irá apurar o ocorrido e apresentar sua resposta nos procedimentos eventualmente instaurados. A empresa mantém formação constante dos profissionais que atuam em suas dependências e garante que todos agem em obediência à lei e aos preceitos éticos das respectivas profissões, bem como o respeito aos pacientes“, disse em nota.

Outro caso

No site Reclame Aqui, também há registro de denúncia contra o estabelecimento de uma pessoa, não identificada, que também tem filho autista e critica o atendimento da clinica dizendo que o local tentou força-la a trocar de terapeuta.

“Quero relatar o que aconteceu com meu filho na clinica Egues terapia ocupacional, onde a clinica quis me forçar a trocar de terapeuta, pois a que atendia meu filho não tinha mais horários em sua agenda, meu filho é autista e no laudo do neuro, está ressaltado sobre a importância de permanecer com o mesmo profissional, visando o vinculo entre profissional e paciente, nunca conseguimos fazer as 3 seções semanais que meu filho necessitava, apenas 1 sessão por semana, e 2 se fosse com outro profissional, os horários das terapias tem que serem feitas conforme a clinica, e não a melhor conveniência entre as partes, tentava marcar as seções e sempre me adiava, a clinica dá privilégios as avaliações e não as terapias. Colocavam duas crianças na mesma sala de atendimento sem nosso consentimento. Não bastando todo o ocorrido acima relatados acima a clinica ainda esta me processando“, denunciou.

Em resposta no site a empresa disse que o intuito do comentário era “prejudicar a imagem da clínica”.

“De fato, quando não há disponibilidade na agenda de atendimento por um único profissional disponibilizamos aos pais a possibilidade de realizar as sessões com outros profissionais, deixando ao responsável pelo menor a possibilidade de escolha entre iniciar imediatamente com equipe múltipla ou aguardar a liberação de horário por outro paciente”, disse a clínica.

“Quanto à alegação de que utilizamos um mesmo espaço para atendimento de mais de uma criança, ressaltamos que essa medida é tomada como parte do próprio tratamento, quando e se aconselhado para cada caso específico, sempre em plena conformidade com os estudos científicos já publicados. Entretanto, vale ressaltar que cada paciente é atendido em seu horário com exclusividade por seu terapeuta ocupacional, ou seja, se tivermos dois pacientes em uma sala de integração, cada paciente estará acompanhado de seu respectivo terapeuta. Ainda, de acordo com os registros de frequência que possuímos sobre esse caso não constam informações acerca de adiamento das terapias, sobretudo para que o horário marcado fosse utilizado para avaliação de outro paciente“, completou.

Redação AM POST*