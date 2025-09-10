A notícia que atravessa o Brasil!

Clínicas veterinárias serão obrigadas a comunicar polícia sobre mortes de animais com suspeita de maus-tratos em Manaus

Proposta fixa notificação à Dema em 24 horas, preservação do corpo para perícia e penalidades a quem descumprir, garantindo responsabilização em casos de maus-tratos.

Por Beatriz Silveira

10/09/2025 às 17:40

Notícias de Manaus – Clínicas, hospitais e consultórios veterinários — além de clínicas-escola, organizações da sociedade civil e unidades públicas de atendimento — poderão ser obrigados a notificar imediatamente a Delegacia Especializada em Meio Ambiente (Dema) sempre que receberem animais que venham a óbito durante ou logo após um procedimento clínico com sinais visíveis de maus-tratos. A proposta, de autoria do vereador Kennedy Marques (MDB), foi protocolada na Câmara Municipal de Manaus (CMM) e entrou em deliberação na Ordem do Dia da 75ª Sessão Ordinária, realizada na última segunda-feira (8/9).

Segundo o autor, casos de violência ou negligência muitas vezes deixam de ser formalmente denunciados, ou tornam-se inviáveis para perícia, devido ao descarte precoce do corpo do animal, o que dificulta a responsabilização criminal. O texto determina que, havendo suspeita, os estabelecimentos preservem o corpo em condições adequadas até a realização da perícia oficial e comuniquem a autoridade policial em até 24 horas, fornecendo também todas as informações clínicas do atendimento.

Leia também: ‘Gás do Povo’ começa em novembro e vai beneficiar 546 mil famílias no Amazonas; veja quem tem direito

A proposta prevê ainda que o corpo seja retido exclusivamente para fins periciais, com comunicação ao tutor sobre a suspeita e a necessidade de retenção. A restituição só poderá ocorrer após a conclusão da análise pericial. Se o tutor não se manifestar em até cinco dias úteis após a perícia, ou em situações de abandono, caberá ao Poder Executivo, por meio do órgão competente, providenciar a destinação final conforme as normas sanitárias, resguardando a dignidade do animal.

O descumprimento da futura lei poderá gerar sanções administrativas aos estabelecimentos, sem prejuízo de responsabilizações civil e penal. Conforme consulta ao Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL), o projeto encontra-se na Divisão de Apoio ao Plenário (DIAP), aguardando nova deliberação em plenário.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura.

