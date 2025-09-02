Clube do Livro Manaus: literatura, encontros e amizades que transformam vidas

Notícias de Manaus – Em tempos em que a leitura muitas vezes é vista como um hábito solitário, o Clube do Livro Manaus prova o contrário. Criado em novembro de 2020 por Francinete Carvalho e um grupo de leitores, o projeto nasceu em plena pandemia como alternativa para manter viva a paixão pelos livros em meio ao isolamento social. Hoje, consolidado e vibrante, reúne mensalmente pessoas de diferentes idades e histórias para conversar sobre literatura e, acima de tudo, compartilhar experiências de vida.

Encontros que vão além da leitura

Atualmente, o clube se reúne sempre dentro da primeira quinzena de cada mês, na biblioteca do Sesc em Manaus. O próximo encontro já tem data marcada: 13 de setembro. Nessas reuniões, além de debaterem o livro do mês, os participantes dividem um lanche coletivo e fortalecem laços que vão muito além da literatura.

O título escolhido para setembro é “Ópera dos mortos”, de Autran Dourado, um dos grandes clássicos da literatura brasileira. A escolha dos livros acontece por sorteio: a cada encontro, cada membro pode indicar uma obra de até 300 páginas. Essa dinâmica garante variedade de gêneros e amplia os horizontes de leitura dos integrantes.

Uma comunidade que nasceu na pandemia

Segundo uma das organizadoras, o grupo começou como uma maneira de atravessar o período de isolamento social cultivando a leitura de forma coletiva:

“O Clube do Livro Manaus surgiu em novembro de 2020, por iniciativa da nossa fundadora Francinete Carvalho e outras pessoas, como uma forma de atravessar a pandemia cultivando a leitura compartilhada, ainda que dentro do distanciamento imposto da época. Pelo clube já passaram obras tanto nacionais quanto internacionais, o que ajuda os participantes a acessarem outros estilos literários diferentes dos que habitualmente já consomem.”

Com o passar do tempo, o que era apenas um espaço de leitura se transformou em uma verdadeira comunidade de afetos e descobertas.

Relatos que emocionam

A riqueza do clube está justamente nas histórias de quem participa. Josino, de 38 anos, destaca que as reuniões já proporcionaram momentos inesquecíveis:

“Nos encontros mensais vi mães levando seus filhos autistas que são super introspectivos e essas crianças se apresentarem a 20 ou mais pessoas e vi as lágrimas de alegria de sua mãe. Vi entregador de iFood ficar para o debate até o final, vi pessoas se emocionando ao falarem do livro em questão. Enfim, não é apenas um Clube do Livro, é um encontro de emoções mistas, onde aprendemos, como na leitura, a ver mais além.”

Outro exemplo é Isabel Carvalho, que participa há um ano junto com a mãe. Ela conta que a experiência fortaleceu o vínculo entre elas:

“Nós estávamos curiosas sobre como seriam os encontros, e eu também esperava encontrar pessoas com gostos parecidos. Foi exatamente isso que encontrei. Os administradores do grupo são super acolhedores, as dinâmicas são divertidas e eu fiz vários amigos participando das reuniões. Minha mãe também gostou porque isso a incentivou a voltar a ler, coisa que ela tinha parado há alguns anos.”

Esses relatos mostram que o Clube do Livro Manaus vai muito além das páginas: ele promove inclusão, acolhimento e amizade.

Literatura como ponte entre pessoas

Entre clássicos nacionais, obras internacionais e novos autores, o clube já percorreu um caminho diverso, sempre valorizando o diálogo e a troca de ideias. O encontro mensal, que começou online e depois ganhou espaço físico, hoje representa um momento esperado com ansiedade pelos participantes.

A cada reunião, novos leitores se juntam, fortalecendo um ciclo de incentivo à leitura que impacta não apenas os envolvidos diretamente, mas também suas famílias e círculos sociais.

Um espaço que inspira

Mais do que um grupo de leitura, o Clube do Livro Manaus tornou-se um espaço de convivência, aprendizado e acolhimento. Ao unir literatura e afeto, mostra que os livros podem ser pontes poderosas para transformar vidas e criar laços duradouros.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On