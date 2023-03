CMM aprova e Wilson Lima vai receber Medalha de Ouro Cidade de Manaus

Redação AM POST*

Os parlamentares da Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovaram, na sessão desta segunda-feira (20/03), o Projeto de Decreto Legislativo n⁰. 003/2023, de autoria do vereador Peixoto (Pros), que concede a Medalha de Ouro Cidade de Manaus ao governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil).

A Medalha de Ouro Cidade de Manaus é a honraria mais importante da CMM, dada a quem presta serviços relevantes à capital e à sociedade por mais de 10 anos. O vereador teve a ideia de homenagear o chefe do Executivo Estadual, por reconhecer os relevantes serviços prestados a Manaus e a sua população.

“Este é um projeto do ano passado, mas vem em uma excelente hora, após a reeleição do Governador, que é uma prova inequívoca de que o povo deu em relação a ele com essa recondução ao mandato”, lembrou Peixoto.

O parlamentar faz questão de lembrar que mesmo antes de ser o governador, Wilson já tinha uma relação de longa data com Manaus.

“A história de Wilson com o Amazonas e com Manaus já vem desde 2006. Ele buscou na capital do estado um local para seguir sua carreira profissional e mesmo antes de entrar na política, se destacava como jornalista, cobrando do poder público o cuidado com a cidade e acredito que em sua gestão, ele busca retribuir o carinho com o que foi recebido e acolhido”, afirma o vereador.

Além da aprovação, o Decreto foi subscrito pelos vereadores Lissandro Breval, Everton Assis, Diego Afonso, Dr. Daniel Vasconcelos, Allan Campelo, Eduardo Alfaia, Jander Lobato, Marcelo Serafim, Ivo Neto, Dione Carvalho, Rosivaldo Bual, Raulzinho, Marcel Alexandre, Elan Alencar, Fransua, Eduardo Assis, Capitão Carpê Andrade, Yomara Lins, Roberto Sabino, Taysa Lippy, Raiff Matos, Márcio Tavares, Professor Samuel e João Carlos.

Após a aprovação, o decreto foi promulgado pelo presidente da Casa, vereador Caio André (PSC), que também subscreveu o projeto.