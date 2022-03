CMM aprova PL que proíbe linguagem neutra nas escolas de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei de autoria do vereador Raiff Matos (DC) que garante o direito ao ensino da norma culta da língua portuguesa nas escolas municipais. O objetivo é limitar a utilização da denominada linguagem neutra, ou dialeto não binário, no ensino da disciplina de Português nas escolas de Manaus. O projeto segue agora para sanção do prefeito David Almeida.

“A língua portuguesa é patrimônio do nosso país e uma das caraterísticas da nossa identidade. Ela já é bastante complexa para o domínio dos estudantes, principalmente quando falamos de crianças e adolescentes. Acrescentar modismos só contribui para confundir e dificultar a aprendizagem”, justificou o vereador.

A adoção desses termos linguísticos, na avaliação do vereador, ajuda a excluir parcela da população. Segundo ele, os surdos teriam dificuldades em fazer a leitura labial se feito o uso da denominada “linguagem neutra”. Os cegos, por sua vez, teriam ainda mais dificuldade na adaptação, uma vez que os softwares de leitura não fazem esta tradução não binária, além dos disléxicos, que teriam ampliado suas dificuldades de leitura.

“Espero a sanção da lei pelo prefeito de Manaus. Precisamos preservar nossos valores e a nossa língua é um deles. Não podemos permitir a educação estimular uma espécie de caos linguístico”, acrescentou.

Praia para Todos

O vereador Raiff Matos ingressou com Projeto de Lei chamado ‘Praia para Todos’. O PL visa a implantação de sistema para facilitar o acesso de pessoas com deficiência ao rio na praia da Ponta Negra.

O objetivo é que a praia tenha acessibilidade com cadeiras anfíbias que se deslocam pela areia e flutuam na água, vagas de estacionamento reservadas, rampas de acesso à areia, sinalização sonora e piso tátil, barracas de sol e tendas de apoio para as famílias e profissionais que possam prestar auxílio durante a execução do Sistema.

“Isso não é um privilégio. É a garantia de um direito das pessoas com deficiência que também devem ter acesso ao lazer na Ponta Negra”, justificou o vereador.