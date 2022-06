CMM autoriza contratação de empréstimo de R$ 100 milhões para Prefeitura de Manaus investir em saneamento e infraestrutura

Redação AM POST

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovou, nesta terça-feira (14/6), o Projeto de Lei nº. 191/2022, que autoriza a Prefeitura de Manaus emprestar R$ 100 milhões da Caixa Econômica Federal.

Continua depois da Publicidade

Com a autorização para a contratação do empréstimo de R$ 100 milhões, que será repassado à Prefeitura em duas parcelas de R$ 50 milhões, uma a cada seis meses, será possível dar continuidade ao Programa de Melhoria da Infraestrutura Urbana e Tecnológica do Município de Manaus (Prominf/Manaus).

O programa é um conjunto de ações que reúne todas as principais obras e investimentos estruturais programados para a capital, como por exemplo, programas habitacionais, sistema de transporte público, ciclovias e de circulação de pedestres, implantação de parques, e corredores viários do Programa Mais Manaus, lançado pela prefeitura em outubro de 2021.

O programa Mais Manaus envolve um conjunto de melhorias em diversos segmentos na capital, principalmente no campo da infraestrutura, onde estão previstos a construção de complexos viários na bola do Produtor e na Arena da Amazônia, a interligação viária da avenida Brasil com a avenida Coronel Teixeira e da rua Barão de Rio Branco com a avenida das Torres, a recuperação de 10 mil ruas, reforma de cem praças esportivas, reforma e adequação do Distrito de Micro e Pequenas Empresas (Dimicro), serviços de drenagens, muros, contenções e galerias, além da construção de mil unidades habitacionais.

Continua depois da Publicidade

Além destes, os vereadores também aprovaram o reajuste de 12,47%, referente à data base 2021/2022, aos servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed), a instituição do mês “Junho Verde”, destinado a ações ambientais, e a instalação do Programa de Aproveitamento de Resíduos de Poda.