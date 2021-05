CMM cria frente parlamentar para defender Zona Franca de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Nesta segunda-feira (03/4) na sessão plenária da Câmara Municipal de Manaus (CMM), os vereadores aprovaram o parecer favorável da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação para a criação com urgência da Frente Parlamentar de Recuperação Econômica aos impactos causados pela pandemia de Covid-19, apresentada pelo vereador Diego Afonso (PSL).

O Projeto de Resolução nº 013/2021 apresentado pelo 2º vice-presidente da CMM, propõe debater, apresentar propostas e alternativas para o comércio da capital amazonense. “O trabalho começa agora, vamos instalar com urgência e apresentar um calendário extenso com a participação de todos os entes econômicos da cidade, com representantes de todas as secretarias, para que possamos realizar uma agenda positiva e no final, entregar de fato um relatório com soluções para que a cidade possa se recuperar economicamente”, disse Diego.

Durante a votação, os vereadores aprovaram em unanimidade o parecer favorável da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação para criação da Frente Parlamentar.

