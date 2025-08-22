A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

CMM entra para ranking das mais engajadas do Brasil nas redes sociais

Casa Legislativa também é a número 1 entre as câmaras municipais da Região Norte.

Por Natan AMPOST

22/08/2025 às 03:30

Notícias de Manaus – A Câmara Municipal de Manaus (CMM) foi destaque no ranking nacional de engajamento digital divulgado pela plataforma especializada Social Media Gov. No levantamento referente ao primeiro semestre de 2025, a CMM aparece entre as quatro câmaras municipais mais engajadas do país, ficando atrás apenas das casas legislativas do Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba.

O estudo avaliou dados de interação e engajamento nas redes sociais de órgãos públicos de todo o Brasil. O resultado confirma o avanço da Câmara de Manaus em estratégias de comunicação digital e consolida a instituição como a número 1 entre as câmaras municipais da Região Norte.

PUBLICIDADE

Segundo a análise, a CMM vem se consolidando como referência em comunicação pública digital ao aproximar o legislativo da população. O desempenho é atribuído ao trabalho da Diretoria de Comunicação da Casa, sob gestão do presidente vereador David Reis (Avante).

Comunicação pública como prioridade

PUBLICIDADE

À frente da Diretoria de Comunicação, a jornalista Roberta Bindá destacou que os números refletem planejamento e compromisso com a transparência:

“Esse resultado é fruto de um trabalho contínuo, baseado em escuta ativa, linguagem acessível e planejamento estratégico. Seguimos comprometidos com uma comunicação pública moderna, transparente e conectada com o cidadão manauara”, afirmou.

PUBLICIDADE

A classificação no top 4 nacional é considerada uma conquista relevante, já que evidencia a força das câmaras municipais como canais de escuta, prestação de contas e interação direta com a sociedade.

Ranking inspira boas práticas

PUBLICIDADE

De acordo com a Social Media Gov, instituições públicas não concorrem entre si, mas disputam a atenção do cidadão em um ambiente digital saturado de conteúdos. O ranking funciona como indicador de boas práticas e incentivo para que órgãos públicos aprimorem suas estratégias de comunicação.

O desempenho da CMM reforça o papel da comunicação digital como ferramenta essencial para fortalecer a relação entre poder público e população. Ao utilizar as redes sociais para informar, ouvir e dialogar, a Câmara de Manaus amplia sua presença e influência no cenário nacional.

Com esse reconhecimento, a CMM não apenas consolida sua liderança regional, mas também mostra que a comunicação digital, quando feita com estratégia e foco no cidadão, pode transformar a percepção do legislativo e aproximar ainda mais a política da vida cotidiana da população.

