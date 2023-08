CMM entrega Medalha de Ouro ‘Cidade de Manaus’ ao presidente do boi Caprichoso

O vereador Marcelo Serafim (PSB), em sessão especial na Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta quarta-feira (23/08), entregou ao presidente do boi-bumbá Caprichoso a Medalha de Ouro “Cidade de Manaus”. O parlamentar justificou a concessão da honraria.

“Essa é uma singela homenagem que a cidade de Manaus faz para esse ilustre parintinense que veio pra cá, constituiu família, se formou, e que hoje, graças a Deus, orgulha a todos nós. Obrigado Jender por ser tudo que você é, e por tudo que você representa para a cultura popular do Estado do Amazonas”, enfatizou.

Jender Lobato agradeceu à homenagem e disse que a concessão da medalha é o reconhecimento pela sua história de vida.

“Agradeço você, meu amigo Marcelo, agradeço ao presidente Caio André. Muito obrigado por essa honraria. Quem vem pra Manaus espera apenas conseguir concluir seus objetivos, e você ser honrado com essa medalha que é a maior honraria da cidade de Manaus, pra mim é algo muito gratificante, e eu represento aqui milhares e milhares de pessoas que, assim como eu, vieram para Manaus para buscar uma vida melhor. Então, eu só tenho que agradecer, isso aqui é algo que com certeza absoluta vai ficar guardado pra sempre no meu coração”, disse.

O presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Caio André (Podemos), comentou que é uma honra entregar a medalha ao presidente do boi-bumbá Caprichoso.

“A honra é nossa, a honra é da casa, a honra é da cidade de Manaus por poder dar esta honraria a alguém tão ilustre, já como tu mesmo disseste no discurso, já passou a maior parte da vida aqui na cidade de Manaus, aqui onde nasceste, nós temos muita alegria de poder realizar essa honraria no teu nome, irmão”, salienta.

A sessão especial de entrega da medalha foi presidida pelo presidente do poder legislativo, o vereador Caio André, com a mesa de honra formada pelo secretário de Estado da Cultura, Marcos Apolo Muniz, o superintendente da Polícia Federal do Amazonas, Humberto Ramos, o juiz do Tribunal de Justiça do Amazonas, Mauro Moraes Antony, o subprocurador adjunto da Procuradoria Geral do Município de Manaus, Marco Aurélio Choy, o prefeito de Parintins, Frank Luiz da Cunha Garcia, e o vereador de Manaus, Jander Lobato, irmão do homenageado.

Durante a sessão especial, foram realizadas apresentações da Marujada de Guerra, corpo de dança do Caprichoso e do tripa do boi azul e branco Alexandre Azevedo. Outros itens oficiais do boi-bumbá, assim como seus familiares também prestigiaram a solenidade.

Redação AM POST*