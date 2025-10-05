A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra

Provas são realizadas em 228 cidades do país.

Por Marcia Jornalist

05/10/2025 às 15:23

Ver resumo

Notícias de Manaus – A falta de luz afetou a realização de provas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025) em uma escola em Manaus (AM) neste domingo (5), informou o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

O local conta com 436 candidatos inscritos que terão tempo adicional de 1 hora e 31 minutos para finalizar a prova, igualando ao mesmo período dos demais candidatos do país. 

As provas dessa edição tiveram início às 13h (horário de Brasília) em 1.284 locais de provas, em 228 cidades. O monitoramento em tempo real do certame ocorre no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), localizado em Brasília.

Duração

As provas objetivas aplicadas neste domingo são dos nove blocos temáticos de nível superior e médio do CNU 2025

PUBLICIDADE

Para todos os cargos de nível superior, as provas objetivas terão a duração de cinco horas – das 13h às 18h, no horário de Brasília.

Já os candidatos dos cargos de nível médio terão 3 horas e 30 minutos para realização das provas – das 13h às 16h30 (também no horário de Brasília).

PUBLICIDADE

Cadernos de provas

Neste domingo, a primeira fase será composta por 90 perguntas de múltipla escolha, para o nível superior, e por 68, para o nível intermediário.

O candidato somente poderá levar o caderno de prova, caso a sua saída ocorra durante a última hora do horário determinado para o término das provas.

PUBLICIDADE

As três últimas pessoas candidatas a terminarem as provas deverão permanecer juntas na sala de aplicação, sendo liberadas somente após as três terem entregado os materiais de prova e terem seus nomes registrados na ata de sala.

Somente os candidatos habilitados nesta primeira etapa serão convocados para fazer a prova discursiva em 7 de dezembro.

PUBLICIDADE

CNU 2025

Ao todo, o chamado Enem dos Concursos tem 761.545 inscritos confirmados que concorrem a 3.652 vagas de 32 órgãos federais.

Do total de vagas ofertadas, há 3.144 para o nível superior e 508 para o nível intermediário. Serão 2.480 vagas imediatas e 1.172 vagas para provimento no curto prazo após a homologação dos resultados​.

LEIA MAIS: Chuva forte alaga Centro de Manaus e deixa carros ilhados

FONTE: AGÊNCIA BRASIL

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Brasil

Ex-marido atira na nuca de gerente em posto enquanto vítima trabalhava;veja vídeo

Câmeras registram agressor de casaco vermelho atirando à queima-roupa.

há 2 horas

Manaus

Chuva forte alaga Centro de Manaus e deixa carros ilhados

Na rua Saldanha Marinho, um motorista ficou ilhado ao tentar atravessar a via já tomada pela água.

há 2 horas

Manaus

Avenida Getúlio Vargas alaga com forte chuva no Centro de Manaus

Via no Centro de Manaus registrou pontos de acúmulo de água após forte chuva.

há 3 horas

Manaus

Defesa Civil emite alerta para fortes chuvas em Manaus neste domingo (5/10)

Alerta prevê pancadas moderadas a fortes com raios e rajadas de vento.

há 3 horas

Polícia

Homem é preso por ameaçar família e maltratar animais no Careiro

Suspeito negou as acusações e foi levado ao 34º DIP após autorização de entrada dada pelas vítimas.

há 4 horas