Cobra jiboia é capturada em quintal de residência no bairro Compensa

Redação AM POST

Policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), na noite desta quarta-feira (13/01), capturaram uma cobra jiboia adulta, medindo aproximadamente 2,5 metros, que estava no quintal de uma residência localizada no bairro da Compensa, zona oeste.

Continua depois da Publicidade

Segundo os policiais, a equipe do CPAmb/BPAmb foi solicitada pelo proprietário do imóvel para que encontrasse o animal que, conforme evidências, foi criado dentro de casa.

Após encontrarem a serpente, os policiais constataram que ela estava saudável e sem ferimentos. Os policiais devolveram o animal ao ambiente natural, uma área verde da localidade.

O CPAmb/BPAmb advertem a população que criar, guardar ou manter animais silvestres retirados da natureza dentro de casa, configura crime ambiental, estando seu(s) autor(es) sujeito(s) às penalidades previstas em Lei.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da Assessoria de Imprensa