Cobrador de Amarelinho nega passagem a jovem PCD e cospe nos passageiros

Redação AM POST

Um cobrador do transporte alternativo, conhecido como “Amarelinho”, impediu a passagem de uma pessoa com deficiência (PCD), e cuspiu em seu acompanhante nesta terça-feira (9), no bairro do Nova Cidade, zona Norte da capital.

Segundo relatos de testemunhas, o homem acompanhava o jovem portador de deficiência, e ao tentarem passar na catraca, se negou a liberar a entrada do jovem gratuitamente.

Ainda segundo o homem, o cobrador foi bastante agressivo com os dois, partindo para cima dos passageiros e ao descerem do coletivo, receberam cuspidas do cobrador.

O jovem tem amparo legal para ter gratuidade no transporte coletivo na capital amazonense, o que não ocorreu no transporte Alternativo.