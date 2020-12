Colisão de carro e micro-ônibus deixa dois feridos avenida de Manaus

Redação AM POST

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e um micro-ônibus deixou duas pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (23), na Avenida Margarita com Samaúma, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer as vítimas e leva-las para uma unidade de saúde da capital. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.

Veja vídeo:

Grave acidente com vítima lesionada na Avenida Margarita com Samauma em frente a Força Construtiva, no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. pic.twitter.com/ptnFOA0Unc

— Trânsito Manaus (@TransitoManaus) December 23, 2020