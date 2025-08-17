A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Colisão deixa veículo destruído na Avenida Dom Pedro, em Manaus; veja vídeo

O choque envolveu um carro modelo Celta branco e uma SUV Tracker preta.

Por Marcia Jornalist

17/08/2025 às 20:03

Ver resumo

Notícias de Manaus – Um acidente de trânsito aconteceu na noite do último sábado, 16 de agosto, por volta das 22h30, em frente à lanchonete Habib’s, na Avenida Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus, próximo ao Leblon Marchê, no bairro Dom Pedro. O choque envolveu um carro modelo Celta branco e uma SUV Tracker preta.

PUBLICIDADE

Segundo testemunhas, a frente do Celta ficou totalmente destruída após a colisão, mas até o momento não há informações oficiais sobre a dinâmica do acidente. O condutor do Celta sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento no local. Não há relatos de feridos graves.

O local do acidente chamou a atenção de moradores e pedestres, que se aglomeraram para acompanhar a situação, dificultando o trânsito na região por algum tempo. A polícia ainda não divulgou detalhes sobre as causas do acidente.

PUBLICIDADE

LEIA MAIS: Homem é encontrado morto com sinais de tortura e mãos amarradas em bairro de Manaus

Equipes de socorro e agentes de trânsito estiveram no local para prestar atendimento e organizar o fluxo de veículos. A movimentação foi normalizada após a remoção dos veículos envolvidos.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Polícia

Homem é baleado no Valparaíso, zona leste de Manaus

Vítima foi atingida por disparos no conjunto Val Paraíso; polícia está no local e aguarda chegada do SAMU.

há 57 minutos

Polícia

Homem é encontrado morto com sinais de tortura e mãos amarradas em bairro de Manaus

Vítima, identificada como Vanderlei Cordeiro de Lima, foi achada na tarde deste domingo (17) no bairro Santa Etelvina.

há 2 horas

Manaus

Quatro carros se envolvem em engavetamento na Ponte Rio Negro e provocam lentidão; Vídeo

A causa do engavetamento ainda não foi confirmada pelas autoridades.

há 2 horas

Mundo

Melania Trump envia carta a Putin sobre sequestro de crianças ucranianas em meio a cúpula no Alasca

Documento entregue por Donald Trump aborda denúncia de crimes de guerra russos.

há 2 horas

Brasil

Brasil: Elite pública ganha até 20 vezes mais que a população, revela estudo

Diferença supera 108% da média mundial.

há 4 horas