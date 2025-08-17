Colisão deixa veículo destruído na Avenida Dom Pedro, em Manaus; veja vídeo

Notícias de Manaus – Um acidente de trânsito aconteceu na noite do último sábado, 16 de agosto, por volta das 22h30, em frente à lanchonete Habib’s, na Avenida Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus, próximo ao Leblon Marchê, no bairro Dom Pedro. O choque envolveu um carro modelo Celta branco e uma SUV Tracker preta.

Segundo testemunhas, a frente do Celta ficou totalmente destruída após a colisão, mas até o momento não há informações oficiais sobre a dinâmica do acidente. O condutor do Celta sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento no local. Não há relatos de feridos graves.

O local do acidente chamou a atenção de moradores e pedestres, que se aglomeraram para acompanhar a situação, dificultando o trânsito na região por algum tempo. A polícia ainda não divulgou detalhes sobre as causas do acidente.

Equipes de socorro e agentes de trânsito estiveram no local para prestar atendimento e organizar o fluxo de veículos. A movimentação foi normalizada após a remoção dos veículos envolvidos.