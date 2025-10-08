A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

Colisão entre duas motocicletas deixa um gravemente ferido no Coroado em Manaus

Acidente aconteceu após manobra irregular no canteiro central; uma das vítimas foi levada ao Hospital João Lúcio.

Por Marcia Jornalist

08/10/2025 às 09:08

Notícias de Manaus – Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas modelo Honda 160 deixou uma pessoa gravemente ferida na noite desta terça-feira (7), na Avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações preliminares, o condutor de uma motocicleta vermelha tentou cruzar a avenida vindo da Rua São Pedro, realizando uma manobra irregular pelo canteiro central. Ao invadir a pista principal, ele foi atingido por uma Honda cinza, que trafegava no sentido Centro–bairro.

Com o impacto, os ocupantes das duas motos foram arremessados ao chão. O condutor da motocicleta vermelha sofreu ferimentos mais graves e recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Em seguida, ele foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, onde deu entrada em estado delicado.

Os dois ocupantes da motocicleta cinza tiveram apenas ferimentos leves e foram atendidos no próprio local pelos socorristas do SAMU.

A colisão causou lentidão no trânsito da avenida por alguns minutos até a retirada dos veículos e atendimento das vítimas. Agentes de trânsito auxiliaram na sinalização e controle do tráfego.

O caso deve ser investigado para apurar responsabilidades e circunstâncias exatas do acidente.

