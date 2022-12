Colisão entre micro-ônibus e carro deixa duas pessoas feridas em Manaus

Redação AM POST

Duas pessoas ficaram feridas na manhã desta segunda-feira (19), durante uma colisão entre um veículo e um micro-ônibus na Avenida Laguna, na zona oeste de Manaus.

Continua depois da Publicidade

As causas do acidente ainda estão sendo levantadas, porém com a colisão, o veículo menor bateu contra um muro e invadiu parte de um lote. A frontal do veículo ficou totalmente destruída com o impacto.

O motorista do carro sofreu alguns ferimentos pelo corpo e já foi encaminhado a uma unidade hospitalar próxima, a mulher não feriu gravemente. Uma equipe do Instituto Municipal de Mobilida