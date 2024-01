Notícias de Manaus — Dois homens, ainda não identificados, ficaram gravemente feridos após colidirem com a traseira de um caminhão na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O acidente aconteceu por volta das 6h deste domingo (21).

De acordo com informações da Polícia, por conta da velocidade em que estavam, as vítimas não viram o caminhão parado na via no sentido da rotatória.

Como não estavam usando capacetes, ambos tiveram ferimentos na cabeça e no rosto devido ao impacto violento. Um deles ficou inconsciente e o outro precisou de ajuda para não sufocar com o próprio sangue.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e ambos foram levados para o hospital mais próximo. Até o momento, o estado de saúde das vítimas não foi informado.

