Colisão entre moto e carro na União da Vitória deixa dois jovens feridos em Manaus; Veja

Notícias de Manaus – Na tarde deste domingo (31), uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrada em rua do bairro União da Vitória, zona leste de Manaus.

PUBLICIDADE

Dois jovens que ocupavam a moto, ambos sem capacete, colidiram contra um automóvel após a mulher que estava no carro entrou repentinamente na frente da moto.

Segundo testemunhas, a motocicleta apresentava escapamento barulhento e transitava em alta velocidade. A colisão foi descrita como uma “porrada seca” pelo rapaz que gravou o vídeo, causando impacto significativo entre os veículos. Os dois ocupantes da moto ficaram feridos e foram socorridos por equipes de emergência, sendo encaminhados para atendimento hospitalar.

PUBLICIDADE

O uso de capacete pelos motociclistas é obrigatório e fundamental para a segurança, mas os jovens estavam sem o equipamento no momento do acidente. A imprudência no trânsito e o desrespeito às normas de segurança foram fatores que contribuíram para o acidente.

A polícia de trânsito esteve no local para registrar a ocorrência e orientar os envolvidos. O caso reforça a importância do uso correto dos equipamentos de proteção e de atenção redobrada.

LEIA MAIS: Investigadora da PC/AM se entrega após uso de falso mandado de prisão em Manaus

As autoridades seguem investigando as circunstâncias exatas do acidente para apurar responsabilidades e prevenir novos incidentes na região.