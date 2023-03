Colisão entre ônibus e motocicletas deixa homens feridos em Manaus

Redação AM POST

Dois homens ficaram feridos durante um acidente de trânsito envolvendo um ônibus do transporte público e duas motocicletas no ício da tarde desta quinta-feira (23), no Distrito Industrial, na zona leste de Manaus.

De acordo com a polícia, o motorista do ônibus dirigia na velocidade normal, quando uma moto tentou ultrapassar a outra em uma curva e acabou invadindo a contramão e colidindo com o coletivo.

Com a batida, o ônibus acabou atingindo também a outra moto. Um dos feridos foi levado inconsciente para o hospital por uma equipe do Samu.