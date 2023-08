Com 37,7°C, Manaus bate novo recorde de calor e tem dia mais quente do ano nesta sexta

Manaus registrou o dia mais quente do ano nesta sexta-feira (25). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros da capital amazonense chegaram a 37,7ºC. Já a sensação térmica ficou em 41ºC.

Esse é o segundo recorde em apenas uma semana. No domingo (20), a capital chegou a 37,4ºC. Durante a semana, a sensação térmica na cidade alcançou os 40ºC.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o Immet, a estação automática registrou a máxima de 37,7ºC por volta das 13h.

A umidade relativa do ar ficou em 35%. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o nível ideal é entre 60 e 80%.

Nessa quinta-feira (24), a cidade de Manaus também teve recorde de incêndios. Com as altas temperaturas, o Corpo de Bombeiros chegou a contabilizar 30 casos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já nos últimos 30 anos, o recorde de temperatura máxima registrada na estação meteorológica do Inmet, em Manaus, foi de 39°C, no dia 21 de agosto de 2015. No entanto, com o passar do tempo, os valores têm se aproximado da máxima registrada naquele ano.

As queimadas e o desmatamento da Floresta Amazônica, em parte do estado. também tem ajudado a elevar as temperaturas ao longo dos anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST