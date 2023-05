Com baixa adesão, Manaus convoca grupos prioritários para receber vacina contra gripe

Redação AM POST

A população de Manaus que integra os grupos prioritários da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (gripe) deve buscar uma das 171 salas de vacina disponíveis na rede municipal de saúde para receber o imunizante até 31 de maio, data prevista pelo Ministério da Saúde para encerramento da ação.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pela execução da campanha, aponta a baixa adesão por parte de alguns dos grupos prioritários, caso dos indígenas, gestantes, crianças de 6 meses a 5 anos e idosos a partir de 60 anos.

O subsecretário de Gestão da Saúde da Semsa, Djalma Coelho, assinala que a cobertura vacinal está abaixo do esperado, como resultado da baixa procura da população pelo imunizante. Segundo dados da Gerência de Imunização, que monitora o andamento da campanha e define metas diárias de aplicação de doses, do dia 27 março, data de início da ação, até 1º de maio, a cobertura em Manaus alcançou 36,42%, resultado inferior aos 51,2% esperados para o período.

“A vacina contra a gripe é ofertada gratuitamente em 171 salas de vacina por meio do SUS (Sistema Único de Saúde), para gestantes, puérperas, crianças de 6 meses a 5 anos, indígenas, idosos a partir de 60 anos, professores e trabalhadores da saúde. Mas esses grupos devem se vacinar até o dia 31, pois, encerrada a campanha, a vacinação é aberta ao público em geral, e as doses normalmente acabam muito rápido. Por isso, você que faz parte desses grupos, procure uma unidade de saúde para se vacinar”, orienta Djalma.

A gerente de Imunização da Semsa, Isabel Cristina Hernandes, explica que a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde na campanha é de vacinar 90% do público-alvo, estimado em 567.752 pessoas em Manaus. Além das buscas ativas promovidas pelas equipes de saúde, ela aponta a necessidade de uma maior participação dos grupos prioritários na busca direta pelo imunizante.

“Já realizamos a busca ativa, com profissionais da Estratégia Saúde da Família indo até as comunidades onde atuam, de casa em casa, mas as pessoas também têm de procurar uma unidade de saúde para se vacinar. Para o indígena não aldeado, basta ele procurar uma unidade básica e se declarar nessa condição para receber a vacina. É importante também que os pais sejam responsáveis e levem suas crianças para serem vacinadas, e que as pessoas a partir de 60 anos procurem as unidades de saúde para se imunizar”, afirma Isabel.

Números

Nas cinco primeiras semanas da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (27 de março a 1º de maio), apenas três dos sete grupos prioritários apresentam cobertura vacinal dentro do esperado. Ao todo, conforme dados do SMV, foram vacinados no período 32.168 trabalhadores da saúde, 3.228 puérperas e 14.001 professores das redes pública e privada.

Os outros quatro grupos apresentam cobertura vacinal bem abaixo da meta estipulada para o período. Dentre os indígenas, aldeados e não aldeados, foram vacinados apenas 7.081, de 35.547 esperados; 62.947 crianças de 6 meses a 5 anos, de 99.650 esperadas; 11.451 gestantes, de 14.203 esperadas; e 75.926 idosos a partir de 60 anos, de 99.802 esperados.

Dentre os Distritos de Saúde (Disa) da Semsa, o Disa Rural apresentou, de 27 de março a 1º de maio, maior avanço na imunização do público-alvo da campanha, com 3.583 doses aplicadas, representando uma cobertura vacinal de 51,73%. No Disa Norte, foram 44.348 doses aplicadas, com cobertura de 28,38%; no Disa Sul, 52.092 doses aplicadas, com cobertura de 35,25%; no Disa Leste, 59.805 doses aplicadas, com cobertura de 49,55%; e no Disa Oeste, 46.974 doses aplicadas, com cobertura de 34,51%.

Outros dez grupos estão incluídos na campanha e podem buscar a vacina na rede de saúde. Segundo dados do Sistema Municipal de Vacinação (SMV), até o dia 1º de maio, foram vacinadas 13.952 pessoas com comorbidades; 1.135 pessoas com deficiência; 324 integrantes das Forças Armadas; 424 integrantes das forças de segurança e salvamento; 473 caminhoneiros; 1.134 trabalhadores do transporte coletivo; 465 trabalhadores portuários; 279 funcionários do sistema prisional; e 1.125 pessoas privadas de liberdade. Os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas ainda serão contemplados com a vacina. Para esses grupos não há meta estipulada de cobertura vacinal.

Salas de vacina

A vacina utilizada nesta edição da Campanha Nacional contra a Influenza é a trivalente, que protege contra três cepas do vírus Influenza, sendo duas do tipo A (H1N1 e H3N2) e uma do tipo B (linhagem Victoria).

Para receber a vacina, basta apresentar documento oficial de identificação, cartão de vacina, caso possua, e um documento que comprove a inclusão nos grupos prioritários. Indígenas não aldeados podem informar essa condição para receber o imunizante.

A lista com os endereços e horários de funcionamento das 171 salas de vacina está disponível no site ou diretamente no endereço eletrônico. Informações oficiais sobre a campanha também estão disponíveis nas redes sociais da secretaria, no perfil @semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook.