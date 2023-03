Com carga horária de 40 horas, Setemp divulga 300 vagas para cursos profissionalizantes

Redação AM POST

A Secretaria Executiva do trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), em parceria com o Instituto Numiá de desenvolvimento cultural da Amazônia, divulgou, na terça-feira (15/03), a oferta de 300 vagas de cursos de qualificação profissional gratuita, na Modalidade de Ensino a distância (Ead). Ao todo, são 7 cursos de qualificação profissional com carga horária de 40 horas. As inscrições iniciam nesta quinta-feira (16/03).

A novidade desta etapa do curso é que será 3 em 1: Técnicas de Negociação, Atendimento ao Cliente e Técnicas de Vendas. A oferta atende jovens e adultos, acima de 16 anos, com Ensino Médio cursando ou completo. As inscrições podem ser feitas através do portal do trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br)

Os interessados devem acessar o portal até o dia 17 de março (sexta-feira). Os aprovados receberão, através do e-mail cadastrado no momento da matrícula, o login e senha para acessar na plataforma do projeto, disponível a partir do dia 20 de março, data que iniciam as aulas.

De acordo com o titular da Setemp, Paulo Gilson, essa iniciativa tem como objetivo capacitar pessoas para quem está em busca de oportunidades no mercado de trabalho.

“A nossa missão como secretaria, tem como o objetivo gerar oportunidades para as pessoas que visam uma qualificação e estão em busca de emprego no mercado de trabalho, pois o nosso propósito é beneficiar cada vez mais essas pessoas, com apoio do Governo do Amazonas”, disse.

Lista de cursos

– Noção de Empreendedorismo;

– Gestão de Mídias Sociais;

– Noções de Departamento Pessoal;

– NR 15- Atividades Insalubridade;

– NR 20- Combustíveis e Inflamáveis;

– NR 35- Trabalho em Altura

– Combo: Técnicas de Negociação, Atendimento ao Cliente e Técnicas de venda.