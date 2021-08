Com cargos comissionados na Prefeitura de Manaus, parentes de David Almeida vão receber apartamentos da Caixa Econômica

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

As tias e uma prima da filha do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), a estudante Fernanda Aryel Almeida, vão receber apartamentos no Residencial Manauara, na zona Norte da capital, após serem contempladas em “sorteio” da Caixa Econômica destinado a famílias com renda de até R$ 2 mil. Porém, as parentes do mandatário tem salários de até R$ 4 mil em cargos comissionados na Prefeitura.

Continua depois da Publicidade

Suellen Fernandes Rodrigues – tia da filha do prefeito – foi contemplada no Residencial Manauara e tem nomeação assinada pelo próprio David Almeida no dia 31 de março deste ano. No site da Transparência, ela aparece recebendo R$ 4.053,75.

Também com novo imóvel no Residencial Manauara, Surreila Rodrigues, outra tia de Aryel, teve a nomeação assinada por David Almeida, também em março, no dia 9. Ela tem uma remuneração mensal de R$ 3.652,20.

Sem salário encontrado no site da prefeitura, a sobrinha da ex-mulher de David, Dayane Sabrina Rodrigues de Oliveira, já teve cargo na Prefeitura de Manaus. Ela recebeu uma unidade no Residencial Manauara.

Continua depois da Publicidade

Segundo site da própria Caixa Econômica, entre as condições previstas para participar do sorteio estavam que as famílias deveriam ser residentes em área de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas. Também poderiam participar famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; famílias que tenham pessoas com deficiência (PcDs); pessoas idosas na condição de titulares do benefício habitacional; e pessoas com deficiência.

De acordo com a Revista CENARIUM, servidores da Prefeitura de Manaus informaram que houve modificação nas relações de candidatos ao sorteio de apartamentos da Caixa Econômica, elaboradas no ano passado.

Continua depois da Publicidade

As 500 moradias para famílias de baixa renda de Manaus foram construídas dentro do programa “Casa Verde e Amarela”, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), com investimento federal de R$ 41 milhões. David Almeida, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, inauguram nesta quarta-feira, 18/8, às 11h, o residencial.

*Com informações da Revista Cenarium