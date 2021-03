Com chuvas amazônicas, prefeitura reforça interdição na praia da Ponta Negra

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus reforça que a praia do Complexo Turístico da Ponta Negra, na zona Oeste, segue interditada até o dia 31 de março, como uma das medidas de enfrentamento à Covid-19. A edição nº 5.055, do Diário Oficial do Município (DOM), do último dia 16, traz publicado o Decreto Municipal nº 5.035/2021, assinado pelo prefeito David Almeida.

Diferentemente do que foi noticiado na mídia local de que a praia seria liberada a partir do dia 1º de abril, até o momento não há mudança na orientação de combate à pandemia segundo a Prefeitura de Manaus e no decreto, especialmente pela região passar pelo período de chuvas, onde há aumento de síndromes respiratórias, além da Covid-19.

O Amazonas é o mais avançado em termos de imunização, com 14,4% de sua população com ao menos uma dose da vacina. Manaus ultrapassou mais de 10% de toda população vacinada, somando até agora 282.124 doses aplicadas.

“Avançamos na vacinação e buscamos mais doses para garantir melhor segurança da nossa população, não é hora de afrouxar os cuidados. O decreto é para evitar aglomerações e temos presenciado que a pandemia tem atingido o público mais jovem e que pode contaminar outras pessoas idosas e pais que estão em casa”, frisou o prefeito.

Ainda no quadro nacional, o Amazonas tem uma taxa elevada de letalidade, de 3,8%, assim como taxa superior a dez casos por 100 mil habitantes de incidência de síndromes respiratórias agudas graves (SRAG).

A prefeitura ressalta que apenas as atividades físicas individuais, permitidas pelo decreto do governo do Estado, estão liberadas no complexo, exceto na areia e calçadão inferior.

Responsável pela administração do espaço, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) atua para orientar os frequentadores quanto ao uso da máscara e para evitar a aglomeração de pessoas em caminhadas e corridas. As áreas de acesso à praia estão isoladas por cerquites e faixas zebradas e a população não deve ultrapassar os locais.

Ainda atuam no parque servidores da Guarda Municipal e das Secretarias Municipais de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) e da Limpeza Pública (Semulsp), além da Ciclopatrulha, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Interdições

A praia está interditada desde o dia 18 de setembro de 2020, quando o número de casos da doença voltou a aumentar na capital, e permaneceu fechada tanto no aniversário de Manaus, em 24 de outubro, quanto nas festividades de final de ano – Natal e Ano Novo.

