Com corpo molhado, adolescente liga tomada e morre eletrocutado em Manaus

Notícias Manaus – Uma tragédia destruiu uma família no Ramal do Brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. O adolescente Jair Rodrigues dos Santos, de 17 anos, morreu eletrocutado na noite do último sábado (14), após ligar uma tomada com o corpo molhado e receber a descarga elétrica.

Conforme o registro de ocorrência no Instituto Médico Legal (IML), o caso aconteceu por volta das 19 horas, dentro da casa onde o menor morava com a família.

Segundo o Boletim de Ocorrência feito pelo pai da vítima no 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Jair ainda foi socorrido até o Hospital Platão Araújo também na Zona Leste, onde ele não resistiu. O corpo foi removido para o IML e depois liberado para os familiares.

