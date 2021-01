Com Covid-19, David Assayag tem piora e vai para UTI em Manaus

Redação AM POST

O levantador de toadas do Boi Garantido, David Assayag, teve piora em seu quadro e foi transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital Samel, localizado no Centro de Manaus. A informação foi divulgada na manhã desta sexta-feira (8), nas redes sociais do cantor.

Assayag não está entubado, mas está fazendo uso de ventilação mecânica. Ele havia testado positivo para a doença no dia 3 deste mês, e foi transferido do Hospital Dr. Jofre Cohen, em Parintins, pra capital manauara para os procedimentos contra a Covid.