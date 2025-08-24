Com crise psicológica, mulher escala poste e sobe em transformador Jorge Teixeira; assista

Notícias de Manaus – Na manhã deste domingo (24), uma mulher causou grande tensão entre os moradores do bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, ao escalar um transformador de energia em um poste na rua Begônias.

PUBLICIDADE

Segundo testemunhas, a mulher apresentava sinais de transtorno emocional e ameaçava se jogar do equipamento.

Imagens feitas por moradores mostram o momento em que ela se equilibra precariously sobre o transformador de alta tensão, o que gerou preocupação entre a população local.

Rapidamente, os moradores acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), que se dirigiu ao local para realizar o resgate.

PUBLICIDADE

A operação foi delicada, mas os bombeiros conseguiram retirar a mulher do transformador em segurança. Graças à intervenção rápida, ela não sofreu ferimentos físicos e, após o resgate, foi acolhida por seus familiares.

A mulher será encaminhada para acompanhamento psicológico, visando garantir seu bem-estar e saúde mental.

LEIA MAIS: Vídeo mostra adolescentes consumindo álcool em adega na zona Leste de Manaus

Esse incidente destaca a importância de atenção a questões de saúde mental e a necessidade de suporte adequado para pessoas em situações de crise. A ação dos bombeiros foi fundamental para evitar uma tragédia e proteger a comunidade.