Com escudo do Capitão América, vereador eleito quebra protocolo e rasteja durante diplomação

Redação AM POST

O vereador eleito Dione Carvalho (Patriota) quebrou o protocolo durante diplomação dos eleitos em Manaus, nesta sexta-feira (18), e rastejou com escudo do Capitão América no Centro Administrativo Desembargador José de Jesus Ferreira Lopes, prédio anexo ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, local onde a cerimonia foi realizada.

Continua depois da Publicidade

“Defensor das crianças cardiopatas do Amazonas”, dizia frase escrita no escudo que ele carregava. A cena inusitada gerou riso de alguns presentes.

Veja vídeo: