Com investimento de R$ 171 mil do Governo do Amazonas, Feira da Glória é reinaugurada

A Feira da Glória, no bairro homônimo, zona oeste de Manaus, foi reinaugurada nesta quinta-feira (10/08), após passar por uma ampla reforma. A ação faz parte de oito convênios entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus para a revitalização de 30 feiras e mercados na cidade, totalizando um investimento de R$ 24,8 milhões, com R$ 497 mil de contrapartida municipal.

A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), é a responsável pelos repasses à prefeitura. A execução da obra é da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).

De acordo com o secretário da Sedurb, engenheiro civil Marcellus Campêlo, o investimento, somente na Feira da Glória, é de mais de R$ 175 mil, sendo R$ 171,2 mil o investimento estadual e o restante, contrapartida municipal.

O subcoordenador Jurídico e de Relacionamento Institucional da UGPE, Francisco Soares, representou o Governo do Amazonas na solenidade, que contou com a participação do vice-prefeito Marcos Rotta e do secretário municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal, Wanderson Costa.

As ações, conforme explicou, fazem parte do compromisso do governador Wilson Lima em melhorar a infraestrutura da cidade e a qualidade de vida dos cidadãos. “A feira da Glória não recebia reforma há mais de 30 anos. Essas intervenções proporcionam condições de trabalho para os feirantes, e também atraem visitantes com espaços modernos e agradáveis”, ressalta.

Até o fim de agosto, as reformas de outras duas feiras devem ser concluídas: a do Porto do Ceasa, na vila Buriti, e a Polivalente, bairro Japiim, ambas na zona sul de Manaus. Outras sete feiras e mercados já foram entregues após as reformas, e 22 têm reforma em andamento.

As melhorias incluem demolição de estruturas comprometidas, modernização das instalações elétricas, substituição de elementos da cobertura, reforma dos banheiros e das áreas internas e externas. A pintura das estruturas metálicas e paredes também faz parte do projeto, garantindo um ambiente atraente e funcional.

Segundo o feirante Valter da Silva, de 58 anos, antes da reforma a estrutura do local estava precária, prejudicando as vendas. Ele acredita que a reforma significa melhores condições de trabalho e a possibilidade de atrair mais clientes. “Estou com 6 anos trabalhando aqui. Eu achei essa reforma ótima. Dou graças a Deus por isso”, agradeceu.

Investimentos em Manaus

O Governo do Amazonas assinou, em 2021, um protocolo de intenções com a Prefeitura de Manaus. O total dos convênios previstos atinge R$ 700 milhões, quando incluídas as obras de implantação de rede de esgoto, reformas de feiras e mercados, construção do Parque Gigante da Floresta e outras ações.

Os investimentos na cidade de Manaus incluem ainda ações para mobilidade urbana, que totalizam R$ 580 milhões, incluindo obras de infraestrutura, como os viadutos na Avenida das Torres e Bola do Produtor, Passe Livre Estudantil para 170 mil alunos da rede pública estadual e municipal, assim como os recursos para o Asfalta Manaus. Os convênios são administrados pela UGPE/Sedurb.

