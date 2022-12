Com recursos do Governo do Amazonas, reforma de mercado municipal no Educandos é concluída

Redação AM POST

Com recursos do Governo do Amazonas, a reforma do Mercado Municipal Dr. Jorge de Moraes, no bairro Educandos, zona sul da capital, foi concluída. Esse é o primeiro de 30 mercados e feiras que estão sendo reformados, por meio de um convênio firmado entre o Estado e o município. O pacote de obras é da ordem de R$ 25 milhões, sendo R$ 24,3 milhões de recursos do Estado e R$ 496,1 mil de contrapartida da prefeitura.

Continua depois da Publicidade

“Essa é uma parceria importante que o nosso governo firmou com a prefeitura. Nós estamos devolvendo a dignidade a essas pessoas que trabalham nessas feiras e mercados, ao reformar esses espaços que há muito tempo não passam por obras. Com isso, a gente também espera atrair novos clientes para dentro das feiras de Manaus”, destacou o governador Wilson Lima.

Os convênios estão sendo executados por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) e da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).

“Com os convênios firmados com os municípios, o Governo garante apoio na execução de obras que vão ajudar as prefeituras a fazerem mais e melhor pelas cidades. O Estado repassa os recursos e os municípios fazem as obras”, destacou o coordenador executivo da UGPE, Marcellus Campêlo.

Continua depois da Publicidade

No caso de Manaus, a revitalização das feiras e mercados, conforme destaca Campêlo, contribui para o desenvolvimento social e econômico da cidade e para o bem-estar da população.

Entregue na terça-feira (06/12), o tradicional mercado de Educandos é o primeiro do pacote específico para a reforma de feiras em Manaus a ser concluído. O espaço, que não passava por manutenção há quase duas décadas, recebeu serviços na cobertura do prédio, revestimento, piso, troca de esquadrias, aparelhos e metais, pintura interna e externa e comunicação visual. O valor empregado na obra foi de R$ 147 mil.

Continua depois da Publicidade

As reformas avançam em todas as zonas da capital e garantem ambientes mais dignos para os feirantes e a população. Além do Mercado Dr. Jorge de Moraes, o pacote de reformas contempla as três grandes feiras de Manaus – Manaus Moderna, Feira Municipal da Banana e Feira Municipal da Panair, na zona sul. Feiras de bairros tradicionais também estão contempladas. É o caso das feiras da Japiinlândia e do São Francisco.

Na zona norte, estão no pacote as feiras do bairro Mundo Novo, a Feira Municipal Padre Rogério Ruvoletto, em Santa Etelvina, e a Feira Municipal do Nova Cidade.

Continua depois da Publicidade

Na zona leste estão no cronograma as reformas da Feira Municipal Armando Mendes, Feira Municipal Coberta Jorge Teixeira, Feira Municipal do Coroado e Feira do Porto da Ceasa.

Na zona oeste serão reformadas as feiras municipais do Produtor do Santo Antônio, do São Jorge e Dorval Porto, no bairro Nossa Senhora das Graças, além da Feira Modelo da Compensa, a Feira do Quarentão e o Mini Shopping (NAC), ambos na Compensa. Na zona centro-oeste, a Feira Municipal do Alvorada 2.

Também estão sendo contempladas a Feira do Polivalente, Feira Municipal do 40, da Banana (Eduardinho), Feira Municipal João Sena e mais duas feiras itinerantes.