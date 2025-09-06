Com sofrência “Tomara”, Pablo entra no Sou Manaus 2025 e faz público vibrar

Notícias de Manaus – O “rei da sofrência”, Pablo, foi uma das atrações mais aguardadas deste sábado, 6, no Sou Manaus Passo a Paço 2025. O cantor subiu ao Palco Malcher e levou o público ao delírio ao interpretar o clássico “Tomara”, um dos maiores sucessos de sua carreira.

PUBLICIDADE

Com sua voz marcante, Pablo fez milhares de pessoas cantarem em coro e transformou a área central da cidade em um verdadeiro palco de emoção. Milhares de fãs lotaram o espaço para acompanhar cada canção.

Leia mais: #SouManaus recebe Ivete Sangalo, Calcinha Preta e Pablo neste sábado; veja movimentação

PUBLICIDADE

A apresentação de Pablo faz parte da terceira noite de programação do festival, que neste sábado também recebeu a cantora Ivete Sangalo e vai receber logo mais, Calcinha Preta.

O Sou Manaus 2025, considerado o maior festival de artes integradas da região Norte, segue até domingo (7), reunindo milhares de pessoas diariamente e reforçando Manaus como palco de grandes eventos culturais do país.