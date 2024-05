Com vagas do ensino fundamental ao superior, Sine Amazonas oferece 379 vagas de emprego em Manaus

Notícias de Manaus – O Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 379 vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira (13/05).

Vagas Disponíveis

02 VAGAS: GESSEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Cursando.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos relacionados a área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Técnico Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter curso de Técnico de Segurança do Trabalho.

Desejável ter cursos relacionados a área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR(A) DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos relacionados a área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter CNH-E.

Desejável ter cursos na área e de Operador de Empilhadeira.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

02 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

02 VAGAS: PINTOR II

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

02 VAGAS: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter curso na área de formação.

Disponibilidade de horário e para viajar.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

02 VAGAS: BOMBEIRO HIDRÁULICO III

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter curso na área de formação.

Disponibilidade de horário e para viajar.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

05 VAGAS: ARTÍFICE JR.

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter curso de NR-06, 10, 12, 20 e 35 e o SEP.

Disponibilidade de horário e para viajar.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

05 VAGAS: AJUDANTE DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter curso de NR-12 e NR-35.

Disponibilidade de horário e para viajar.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

06 VAGAS: PINTOR

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Experiência em construção civil e pintura.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

02 VAGAS: PEDREIRO CERAMISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Experiência em construção civil e cerâmicas.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

20 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Experiência em construção civil, obras de pavimentação e terraplanagem.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

10 VAGAS: CARPINTEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

10 VAGAS: COMPRADORES

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Experiência em loja de material de construção e elétricos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

03 VAGAS: ARTÍFICE II

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório curso de NR 10. 20 e 35.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

03 VAGAS: BOMBEIRO HIDRÁULICO II

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos relacionados a área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

05 VAGAS: ATENDENTE (RESTAURANTE)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na função.

Desejável ter cursos de Atendimento ao Cliente e Operador de Caixa.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Experiência no setor de almoxarifado ou compras e conhecimento em informática word e excel.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

25 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

20 VAGAS: OPERADOR (A) DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na função.

Ter boa comunicação e diferencial possuir curso de atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

12 VAGAS: MONTADOR(A) DE MÓVEIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos relacionados a Montagens de Móveis, Informática Básica e Atendimento ao Cliente.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: CASEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos relacionados a área.

Disponibilidade para trabalhar em horário comercial.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função e/ou com Moldes e Preparação de Superfícies.

Desejável ter cursos de Solda, Leitura e Interpretação de Desenhos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

02 VAGAS: SUPERVISOR(A) DE LOJA

Escolaridade: Ensino Superior completo.

Com experiência na função.

Desejável ter experiência em comércio de panificação.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

50 VAGAS: REPOSITOR (A) DE MERCEARIA / FLV

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Primeiro Emprego ou com experiência no comércio.

Ter boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente e disponibilidade de horário, executar atividades de suporte geral na área de supermercados, mercearia e FLV, será diferencial possuir curso de atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE PADEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter curso de Atendimento ao Cliente e outros cursos relacionados a área.

Desejável ter conhecimento e habilidades com a rotina de panificação.

Residir nas proximidades do bairro Planalto (Campos Elíseos, Ajuricaba, Alvorada, Redenção, Santos Dumont, Conj. Hiléia e adjacências).

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTÁGIO EM DIREITO

Escolaridade: Ensino Superior cursando.

Cursando a partir do 4º período em Direito.

Desejável ter cursos de Licitação e/ou Direito Administrativo, Excel intermediário, Pacote Office.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

138 VAGAS: AGENTE DE PORTARIA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Executar atividades de controle de acesso em geral, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento básico em informática, possuir curso de Agente de portaria.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

10 VAGAS: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Auxiliar na execução de atividades de manutenção preventivas e corretivas em tubulações e equipamentos mecânicos em geral.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

10 VAGAS: AUXILIAR TÉCNICO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Auxiliar na instalação e manutenção corretiva e preventiva de sistemas e equipamentos em geral, possuir conhecimento em informática.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

05 VAGAS: MONITORA- PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área de atendimento.

Monitorar equipes de atendimento, avaliar e acompanhar processos de atendimento em geral, construir relatórios de produtividade entre outros, possuir conhecimento em informática.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

05 VAGAS: TELEFONISTA- PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área de atendimento.

Executar atividades de atendimento telefônico direcionamento de ligações e orientações via ligação em geral, possuir conhecimento em informática.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter boa comunicação para execução das atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Executar atividades de higienização de ambientes em geral, fazer reposição de materiais de higiene em geral.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para execução das atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

02 VAGAS: ALMOXARIFE II – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Executar atividades de recebimento de produtos, notas fiscais, entrada de materiais e organização de produtos em estoque em geral.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para execução de atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Com experiência em rotinas administrativas em geral, elaboração de documentos internos, alimentação de planilhas, conhecimento e domínio em informática e pacote office.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para execução das atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE EMBALAGEM – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área industrial e TBO.

Residir nos bairros: Compensa, Alvorada, Lírio do Vale, Aleixo, Zumbi, Cidade Nova, Cidade de Deus, Jorge Teixeira, Betânia, Raiz, Japiim, Petrópolis, Mutirão, São José e Coroado.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: CONFERENTE – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando Logística.

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos de Pacote Office, Almoxarifado ou Logística.

Residir nos bairros: Compensa, Alvorada, Lírio do Vale, Aleixo, Zumbi, Cidade Nova, Cidade de Deus, Jorge Teixeira, Betânia, Raiz, Japiim, Petrópolis, Mutirão, São José e Coroado.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: FISCAL DE LOJA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Primeiro Emprego ou sem experiência na função.

Desejável ter cursos relacionados a área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTOQUISTA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Primeiro Emprego ou sem experiência na função.

Desejável ter cursos relacionados a área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: PROMOTOR(A) DE VENDAS II – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Primeiro Emprego ou sem experiência na função.

Desejável ter cursos relacionados a área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR(A) DE CAIXA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Primeiro Emprego ou sem experiência na função.

Desejável ter cursos relacionados a área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.