Manaus

Comandante do CBMAM diz que incêndio no Distrito Industrial está na fase de rescaldo

Combate ao fogo no Distrito Industrial de Manaus dura mais de 30 horas e envolve força-tarefa de 200 bombeiros.

Por Marcia Jornalist

07/08/2025 às 07:12

Notícias de Manaus – O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, coronel Orleilson Muniz, fez um pronunciamento na noite de quarta-feira (6/8) detalhando o combate ao maior incêndio já registrado no estado. O fogo atingiu um galpão no Distrito Industrial de Manaus, envolvendo materiais altamente inflamáveis como polipropileno, solventes, borracha e plástico, e já dura mais de 30 horas.

Segundo Muniz, o incêndio foi um dos mais desafiadores do país, mas graças à atuação qualificada da corporação, em pouco mais de 24 horas o fogo foi confinado. Atualmente, ainda existem pequenos focos pontuais em fase de rescaldo.

Cerca de 200 bombeiros trabalharam em revezamento, com o apoio de 26 viaturas, retroescavadeiras e equipamentos logísticos fornecidos por órgãos estaduais, seguindo orientação do governador Wilson Lima. A prioridade foi conter a propagação do fogo, proteger o meio ambiente e o patrimônio local.

O comandante destacou que, normalmente, incêndios dessa magnitude levam até cinco ou seis dias para entrar em rescaldo, mas aqui isso foi alcançado em pouco mais de um dia, graças ao uso de tecnologia e à integração das equipes.

Mesmo com o fogo confinado e sem risco de propagação, a equipe permanece no local para evitar reignição, já que o material queimado ainda pode causar explosões. O trabalho de rescaldo deve continuar por pelo menos mais dois dias.

 

