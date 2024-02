Comerciantes são prejudicados por apagão de internet neste sábado em Manaus

Diante desse cenário, a comunicação entre empresas, clientes e a população em geral se viu comprometida, evidenciando a importância da estabilidade dos serviços de telecomunicações. A expectativa é de que as operadoras atuem de forma ágil e eficiente para restabelecer a conectividade na região e minimizar os impactos causados pela instabilidade do sistema.

Com a falha nos serviços, comerciantes locais enfrentaram prejuízos, especialmente devido à impossibilidade de transações financeiras via PIX. Muitos clientes deixaram de efetuar compras, já que não podiam realizar pagamentos eletrônicos.

Desde o início da manhã, muitos usuários relataram dificuldades para acessar a internet e realizar chamadas telefônicas. A situação se prolongou ao longo do dia, causando transtornos e impedindo o uso de serviços online essenciais para as atividades diárias.

Notícias de Manaus – Neste sábado (17), uma instabilidade nos serviços de internet e telefonia afetou diversos setores do comércio em Manaus. A falta de sinal gerou impactos significativos ao longo do dia, prejudicando a rotina de milhares de usuários na cidade.

