Comerciantes se preocupam com cheia do Rio Negro que atinge ruas do centro de Manaus

Redação AM POST

Foi interditado na tarde dessa segunda-feira, 3/5, o trecho da rua dos Barés, no cruzamento com a rua Pedro Botelho, Centro. A medida foi necessária por conta do avanço do nível das águas do rio Negro, que alagou a via e está prejudicando a circulação de veículos no entorno.

Para os comerciantes da área, a situação é preocupante, já que as vendas são afetadas diretamente com a situação.

De acordo com o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), a previsão é que a cheia deste ano alcance os 30, 35 metros, superando a enchente de 2012, quando o rio chegou a 29, 97 metros.

Cerca de 15 agentes de trânsito estão diariamente monitorando as vias do Centro e só farão novas interdições caso o avanço da enchente interfira na segurança de condutores e pedestres.