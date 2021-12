Comércio fatiava queijo e presunto estragados e vendia para clientes em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Ao longo da manhã desta quarta-feira (15/12), a Polícia Civil do Amazonas, por meio das equipes da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Consumidor (Decon), deflagrou a Operação Laticínio Precário, em ação conjunta com a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf), que resultou na apreensão de 1,5 tonelada de alimentos impróprios para consumo.

Conforme o delegado Eduardo Paixão, titular da Decon, durante a ação, as equipes flagraram um estabelecimento clandestino, na rua Raul de Azevedo, bairro Santo Agostinho, zona oeste de Manaus, em condições sanitárias insatisfatórias.

“Chegamos ao local após denúncias anônimas. No estabelecimento, verificamos que os queijos, presuntos, peitos de peru, e outros produtos estavam sendo comercializados de forma imprópria, já fatiados, e fora do período de validade. Essa prática impossibilitava que os consumidores notassem as irregularidades”, explicou a autoridade policial.

O titular da Decon ressalta que os consumidores devem estar atentos à procedência dos produtos que estão adquirindo. Paixão enfatiza a importância das denúncias, para que sejam apuradas essas práticas irregulares.

Disque-denúncia – As denúncias devem ser realizadas pelos canais oficiais, pelo (92) 3214-2264, da Decon; o 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), ou também pelo (92) 99382-2906.

As pessoas também podem formalizar a ocorrência no prédio da unidade especializada, localizada na rua Desembargador Felismino Soares, bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul da capital.

Procedimentos – Os fiscais da Adaf realizaram relatório técnico no local. Os proprietários da empresa responderão a um Inquérito Policial (IP) por crimes contra as relações de consumo, contra o consumidor e contra a saúde pública.