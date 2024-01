Comissão de Assistência Social da Aleam intensifica campanha para ajudar famílias atingidas por incêndio em Manaus

Na tentativa de aliviar o sofrimento de 113 famílias e 281 pessoas, após suas casas terem sido consumidas pelo fogo no último sábado (20), na comunidade Bairro do Céu, no bairro Aparecida, zona Sul de Manaus, a Comissão de Assistência Social e Trabalho (Cast) da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), presidida pela deputada estadual Mayra Dias (Avante), intensifica a campanha de arrecadação de roupas, mantimentos, água e produtos de higiene na sede do Poder Legislativo estadual.

As doações estão sendo recebidas em uma caixa coletora no saguão da Assembleia e na Comissão de Assistência Social, situada no quarto andar da Casa Legislativa.

Conforme a coordenadora da Comissão, Márcia Álamo, muitas crianças fazem parte do grupo de pessoas desabrigadas.

“Vamos dar continuidade à campanha que já tínhamos devido ao incêndio anterior e intensificar o apelo aos nossos parceiros, à comunidade da própria Assembleia, aos servidores e à comunidade em geral, para que contribuam com material de higiene, limpeza, alimentos não perecíveis, roupas, sapatos e tudo o que possa ser doado para essas famílias que perderam tudo”, destaca a coordenadora.

As pessoas que desejarem fazer doações, mas que não têm tempo de entregá-las na Aleam, podem entrar em contato com a comissão pelos telefones 3318-34457 e 985918923.

“As pessoas podem entrar em contato conosco. Caso desejem, iremos ao local buscar essas doações”, explica Álamo.

As necessidades das pessoas são imediatas, portanto é necessário urgência na arrecadação dos itens.

Materiais necessários:

Água;

Alimentos não perecíveis;

Material de Limpeza;

Colchão;

Roupas;

Fraldas infantis e geriátricas;

Redação AM POST