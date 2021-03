Comissão vai investigar cerca de 50 obras inacabadas deixadas por Arthur Neto em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Até agora, creches municipais e complexos esportivos estão entre as mais de 50 obras inacabadas deixadas pelo ex-prefeito Arthur Neto (PSDB) que serão alvo de investigação da Comissão de Apuração de Obras em Conclusão, instalada pela Prefeitura de Manaus para apurar as principais distorções nos processos de aplicação de recursos destinados à infraestrutura da cidade de Manaus.

Continua depois da Publicidade

O presidente da comissão, Cleudinei Lopes, explica que os trabalhos do grupo começaram neste mês com o objetivo de traçar o estágio em que cada obra inacabada está, identificando os prejuízos e motivos pela não conclusão.

“Estamos mapeando as obras deixadas pela gestão anterior, vendo cada Secretaria e contratos firmados de forma minuciosa para alcançar todas elas afim de buscar soluções efetivas, sem maiores gastos para atual administração e prejuízos à população”, disse.

Segundo ele a estimativa é de que, pelo menos, 50 obras não foram finalizadas na gestão do ex-prefeito Arthur Neto e serão investigadas. Porém, lembra que o número é prévio e pode ser até maior.

Continua depois da Publicidade

A meta é traçar um cenário sobre o andamento de cada obra e, principalmente, conhecer o real montante de prejuízos herdados da gestão anterior sobre as edificações que já deveriam estar prontas para atender a infraestrutura da cidade e a diversas áreas fins como educação e esporte.

O presidente destacou que cada uma das obras requer uma análise minuciosa sobre os processos de licitação, construção e andamento dos trabalhos, para entender o que de fato impediu a Prefeitura de Manaus de entregar as edificações para uso da população.

Continua depois da Publicidade

Questionado sobre a situação, Arthur Neto, negou que tenha deixado obras inacabadas e justificou dizendo que as que estão em andamento ele deixou recursos garantidos para conclusão.

“Não deixamos nenhuma obra inacabada. Todas em andamentos estão com recursos garantidos para que a atual gestão as conclua. Foi uma questão de prazo e não falta de pagamento. Fizemos um planejamento, com o maior pacote de obras que Manaus já viu, avanços inegáveis em saúde, educação, infraestrutura e transporte. Recebemos a prefeitura com quase R$ 350 milhões em dívidas e a entregamos com mais de R$ 700 milhões em caixa e com dívida zero. O que desejo é paz para Manaus, sem jogo político, desejo sabedoria a atual gestão para que continue nos avanços necessários, que ande para frente e deixe de se apequenar com velhas práticas”, disse em nota.