Comitê de crise deve ser criado após estiagem ameaçar produção de fábricas do Polo Industrial de Manaus

Notícias de Manaus– Um comitê de crise deve ser criado devido à estiagem severa que afeta o Amazonas e ameaça parar as fábricas do Polo Industrial de Manaus. O PIM é responsável pela produção nacional de eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos e motocicletas. A situação do transporte de cargas pelo rio Amazonas e seus afluentes piorou nos últimos dias, causando atrasos na entrega de materiais e acumulação de produtos nos estoques das fábricas.

O coordenador da comissão de logística do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), Augusto César Rocha, marcou uma reunião para a próxima sexta-feira, 20, com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O objetivo é discutir possíveis soluções para o problema, incluindo a execução de dragagem nos rios para melhorar a navegabilidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até agora, as fábricas têm conseguido evitar a paralisação completa das linhas de produção através de rearranjos internos. No entanto, o estresse logístico está se aproximando do limite e algumas empresas já estão considerando a adoção de férias coletivas como medida emergencial. A preocupação é com a situação do transporte fluvial até o final de novembro.

Segundo Rocha, a situação atual é o início de um problema histórico. A profundidade mínima necessária para a passagem dos navios é de 8 metros, e se esse requisito não for garantido, a crise no transporte de cargas continua. A dragagem dos rios é uma solução de curto prazo que precisa ser discutida e executada para evitar prejuízos ainda maiores para a indústria.

“A preocupação é como a situação vai estar em 30 de novembro. Se garantir 8 metros [profundidade mínima para a passagem dos navios], a crise passa”, disse Rocha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A paralisação das fábricas do Polo Industrial de Manaus teria impactos significativos na economia regional e nacional. Além dos atrasos na entrega de produtos e na produção industrial, a crise afetaria também o emprego dos trabalhadores da região. Portanto, medidas urgentes precisam ser tomadas para evitar uma situação ainda mais crítica.

A logística fluvial desempenha um papel fundamental no transporte de cargas na região amazônica. A falta de navegabilidade dos rios compromete não apenas a indústria de Manaus, mas também o abastecimento de outras regiões do país que dependem do transporte de mercadorias pelo rio Amazonas. Investimentos em infraestrutura e manutenção dos rios são necessários para garantir a sustentabilidade dessa importante rota logística.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST*