Manaus

Complexo Hospitalar Sul recebe “Vampirão” em campanha de doação de sangue em Manaus

A campanha mobilizou colaboradores do CHS e resultou em mais de 60 doações ao longo do dia.

Por Fernanda Pereira

29/08/2025 às 11:29 - Atualizado em 29/08/2025 às 11:34

Fotos : Guilherme Fragas/CHS

Notícias de Manaus – O Complexo Hospitalar Sul (CHS), unidade da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), recebeu na quinta-feira (28/08) a unidade móvel de coleta de sangue da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), conhecida como “Vampirão”. A campanha mobilizou colaboradores do CHS e resultou em mais de 60 doações ao longo do dia.

Segundo o diretor-geral do CHS, Hernani Vaz Kruger, a iniciativa reforça o compromisso da unidade com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). “O CHS e Agir têm a obrigação de incentivar a doação de sangue, principalmente por sermos grandes consumidores dos serviços do Hemoam. Queremos sensibilizar nossos colaboradores para a importância desse gesto, que garante assistência a milhares de pacientes”, afirmou.

A coordenadora médica das Agências Transfusionais do CHS, Glória Regina, destacou que o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto solicita cerca de 1,3 mil bolsas de sangue por mês, enquanto o Instituto Dona Lindu demanda, em média, 400 bolsas mensais. “Cada doação pode salvar até quatro vidas. É uma forma de engajar os colaboradores e contribuir com a manutenção dos estoques do Hemoam”, explicou.

Para Wilmara Silva, gerente de Coleta Externa do Hemoam, captar doadores é um trabalho diário. “A adesão dos colaboradores do CHS é fundamental para mantermos os estoques estáveis e atender toda a rede hospitalar”, afirmou. A campanha também incentivou novas adesões, como a do almoxarife André Santos, que realizou sua primeira doação: “Sempre tive vontade, mas nunca consegui ir até o Hemoam. Com a campanha aqui no CHS, pude realizar esse desejo”, relatou.

A doação de sangue é essencial para salvar vítimas de acidentes, pacientes em cirurgias e pessoas com doenças graves. Cada bolsa pode beneficiar até quatro pessoas, pois o material é fracionado em diferentes componentes. O Hemoam é o único banco de sangue do estado e atende tanto a rede pública quanto a privada.

Podem doar pessoas entre 18 e 69 anos, em boas condições de saúde e com mais de 50 quilos. Jovens de 16 e 17 anos também podem doar, com autorização dos responsáveis. Pessoas com hepatite após os 10 anos, uso de drogas, malária ou doenças sexualmente transmissíveis recentes, entre outros fatores, estão impedidas.

A coleta segue protocolos de segurança, incluindo cadastro, exame rápido, triagem clínica e retirada de cerca de 450 ml de sangue, com todo o material sendo descartável. Após a doação, recomenda-se evitar esforço físico e consumo de bebidas alcoólicas no mesmo dia.

Em Manaus, as doações podem ser realizadas no Hemoam, localizado na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, de segunda a sábado, das 7h30 às 17h, mediante apresentação de documento de identidade com foto.

