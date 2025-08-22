Comunidades indígenas da zona Leste recebem atendimento médico da Prefeitura de Manaus

Notícias de Manaus – Profissionais da Prefeitura de Manaus promoveram, na manhã de quinta-feira, 21/8, uma ação de saúde nas comunidades indígenas Nova Esperança e Recanto Feliz, situadas no ramal Brasileirinho, zona Leste do município. A atividade foi realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), como parte das ações referentes ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, celebrado em 9 de agosto, e ao “Agosto Dourado”, mês de promoção do aleitamento materno.

Na ação, equipes do Distrito de Saúde (Disa) Leste, da Unidade de Saúde da Família (USF) Waldir Bugalho e da USF Avelino Pereira ofertaram consultas médicas e de enfermagem, escuta qualificada com profissional de psicologia, vacinação de adultos e crianças, testes rápidos para detecção de HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e dispensação de medicamentos.

Os profissionais da saúde municipal realizaram também uma palestra destacando o significado da data comemorativa dos povos indígenas e conduziram ações de educação em saúde junto aos comunitários, com rodas de conversa sobre saúde mental e sobre a importância do aleitamento materno. As crianças participaram de uma roda especial sobre nutrição, para reforço dos hábitos alimentares saudáveis.

A técnica do Distrito de Saúde (Disa) Leste da Semsa, Maria Alibia Alencar, que atua nas áreas de saúde da População Negra, da População Indígena e da População Privada de Liberdade, informou que aproximadamente 60 famílias foram contempladas com as ações de saúde.

“Essas ações são importantes porque reforçam o valor da promoção da saúde e da prevenção de doenças. Além disso, promovem um reconhecimento da cultura e fortalecem os vínculos das comunidades com as equipes de saúde, um elo que é fundamental para que a rede de atenção primária chegue até os grupos mais isolados”, sintetizou Maria Alibia.

Data comemorativa

O Dia Internacional dos Povos Indígenas foi instituído pela Organização das Nações Unidades (ONU) em 1994, com o objetivo de reconhecer e valorizar a importância dos povos indígenas no mundo.

A data comemorativa busca fortalecer a defesa dos direitos das populações indígenas e a necessidade de preservação de suas culturas, línguas e tradições, além de chamar a atenção para desafios como a perda de territórios, discriminação e ameaças à sobrevivência de seus modos de vida.