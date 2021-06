Comunidades indígenas de Manaus recebem 38 toneladas de madeira para a construção e reparação de casas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Fundação Estadual do Índio (FEI), realizou na última semana a doação de cerca de 38 toneladas de madeira para a construção e reparação de casas dos moradores de comunidades indígenas localizadas no bairro Lago Azul, na zona norte, e no Parque das Tribos, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. Os indígenas se encontravam em situação de emergência devido à cheia dos rios.

Para o diretor-presidente da FEI, Edivaldo Munduruku, a fundação está agindo para que o impacto da maior cheia da história do Amazonas seja amenizado para essas e outras comunidades indígenas.

“Durante todo o período de pandemia de Covid-19 e da subida dos rios estamos mapeando as comunidades mais afetadas. Nesse caso, as comunidades estavam passando por grande dificuldade, e destinamos as madeiras para que eles pudessem ser socorridos. Em outra ocasião, também levamos cestas básicas para todas as famílias do Lago Azul e conhecemos de perto a realidade de cada família”, disse.

A equipe técnica da FEI esteve presente na comunidade no mês de maio para avaliar as condições em que as famílias estavam vivendo. O Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas (Ipaam) determinou a doação das madeiras, apreendidas pela Polícia Federal (PF), para atender as comunidades do Lago Azul e do Parque das Tribos.

O diretor técnico da FEI, Fabricio Corrêa, destaca a importância de atender esses povos, que não tem saída para fugir dessa situação.

“O Governo do Amazonas está trabalhando para que possamos auxiliar positivamente e atender a demanda de cada aldeia. Dessa forma, os parentes que sofrem com os impactos ambientais e sanitários poderão ficar mais tranquilos no período de dificuldade por que toda a população passa”, finalizou.